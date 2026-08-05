L’incendio in Valsessera avanza ancora: aggredito anche il Cornabecco – VIDEO

Non accenna ad arrendersi l’incendio che da due giorni sta devastando la cima Pissavacca. Anzi, il fronte purtroppo continua ad allargarsi in Valsessera: oggi, mercoledì 5 agosto, le fiamme hanno raggiunto anche il monte Gemevola (meglio conosciuto come Cornabecco).

Incendio sopra la Valsessera sempre più devastante: in azione due Canadair e l’elicottero Erickson

Sul posto sono impegnati due Canadair e un elicottero Erikson (come si vede nel video pubblicato da Notizia Oggi e inviato da un lettore), mentre vigili del fuoco e volontari delle squadre Aib proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento da terra.

L’emergenza si è aggravata nel corso della mattinata. Se fino a ieri il fronte principale interessava soprattutto il monte Pissavacca, nelle ultime ore le fiamme hanno continuato la loro avanzata fino a coinvolgere anche il monte Gemevola. Un’evoluzione che conferma quanto l’incendio sia ancora lontano dall’essere contenuto.

Ai due Canadair che hanno lavorato tutta la mattina, effettuando continui rifornimenti d’acqua dal lago d’Orta, si è infatti aggiunto (o sostituito) un elicottero Erikson, in grado di trasportare grandi quantità d’acqua prelevandole direttamente dal fiume Sesia, tra Serravalle e Grignasco, per scaricarle sulle aree più difficili da raggiungere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook