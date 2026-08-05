Ecco il fulmine che ha incendiato la montagna – VIDEO

C’è un video del momento esatto in cui un fulmine si abbatte sulla cima Pissavacca, nella zona della Punta delle Camosce, innescando l’incendio che da due giorni sta devastando ettari di pascolo in montagna in Valsessera. Il video è stato realizzato lunedì 3 agosto da Stefano Bazzani e pubblicato sui canali social del Centro meteo Piemonte.

Fulmine incendia la montagna in Valsessera, ancora in corso la battaglia per spegnere le fiamme

Continuano senza sosta le operazioni per spegnere l’incendio, che nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 5 agosto, ha scollinato ed è apparso chiaramente anche sul versante che scende verso la Valsessera, mentre per tutta la giornata il fuoco incombeva sulla vallata dello Strona, ed era quindi ben visibile da Borgosesia e dalla bassa Valsesia.

Ieri un Canadair ha operato per tutto il giorno, ma non c’è stato verso di mettere sotto controllo il fronte del rogo. Oggi si riparte, con interventi dal cielo e con le operazioni di terra portate avanti da vigili del fuoco e da volontari delle squadre Aib.

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