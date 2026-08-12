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Continua la battaglia contro il fuoco: l’elicottero in azione – FOTO

Le impressionanti immagini di uno degli innumerevoli interventi del mezzo dei vigili del fuoco in Valsessera

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23 secondi fa

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In Valsessera uomini e mezzi continuano a lottare senza sosta contro un devastante incendio. Nel video, uno degli innumerevoli interventi di un elicottero dei vigili del fuoco che, dopo aver fatto il pieno d’acqua, la scarica ad alta quota.

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