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Continua la battaglia contro il fuoco: l’elicottero in azione – FOTO
Le impressionanti immagini di uno degli innumerevoli interventi del mezzo dei vigili del fuoco in Valsessera
In Valsessera uomini e mezzi continuano a lottare senza sosta contro un devastante incendio. Nel video, uno degli innumerevoli interventi di un elicottero dei vigili del fuoco che, dopo aver fatto il pieno d’acqua, la scarica ad alta quota.
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