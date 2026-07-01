BIELLA – Dopo il temporaneo passaggio instabile che ha interessato parte del Piemonte, il meteo di Biella per giovedì 2 luglio torna a essere dominato dall’alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da sole prevalente, cielo sereno e assenza di precipitazioni, in un contesto climatico pienamente estivo ma con temperature più gradevoli rispetto ai giorni di caldo intenso. Le previsioni indicano una temperatura massima di 32°C e una minima di 19°C, valori che garantiranno un risveglio fresco e un pomeriggio caldo ma senza eccessivi picchi. Non sono previste allerte meteo, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 4.301 metri.

Mattino: cielo limpido e clima piacevole

La giornata inizierà con cieli completamente sereni su Biella e sull’intero territorio provinciale. L’aria risulterà più fresca rispetto ai giorni precedenti, grazie alle temperature minime inferiori ai 20°C. Le condizioni saranno ideali per gli spostamenti, le attività all’aperto e le escursioni nelle aree collinari e montane del Biellese. I venti soffieranno deboli da Sud, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature pienamente estive

Nel corso del pomeriggio l’alta pressione garantirà condizioni di assoluta stabilità, con cielo che rimarrà sereno o al più poco nuvoloso. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e permetterà alle temperature di raggiungere 32°C, mantenendo però un clima generalmente più gradevole grazie alla ventilazione debole. I venti proverranno da Sudest, risultando deboli e senza particolari variazioni.

Sera: atmosfera tranquilla e cielo sereno

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica. Il cielo resterà completamente sereno, favorendo condizioni ideali per eventi, passeggiate e attività all’aperto. L’assenza di nuvolosità contribuirà a un graduale calo delle temperature dopo il tramonto, rendendo il clima più confortevole.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 3 luglio: continueranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno e temperature in lieve aumento durante le ore centrali;

continueranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno e temperature in lieve aumento durante le ore centrali; Sabato 4 luglio: il dominio dell’alta pressione garantirà ancora una giornata pienamente estiva, senza precipitazioni e con clima ideale per le attività all’aperto;

il dominio dell’alta pressione garantirà ancora una giornata pienamente estiva, senza precipitazioni e con clima ideale per le attività all’aperto; Domenica 5 luglio: il fine settimana si concluderà con sole prevalente, cielo poco nuvoloso e temperature pienamente estive, confermando una fase di tempo stabile su tutto il Biellese.

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