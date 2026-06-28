Between two pills
Igiene orale senza falsi miti: quello che devi sapere
Tra spazzolino e fake news: il video podcast “Between two pills” di Francesco Chellini debutta sui nostri canali con la prima puntata dedicata al sorriso, all’igiene orale e ai… falsi miti
Si può avere una buona igiene orale senza cadere nei falsi miti?
In questa puntata di Between Two Pills ospitiamo Antonio Chellini, igienista dentale e divulgatore scientifico, per fare chiarezza su uno degli argomenti più discussi quando si parla di salute.
Spazzolino elettrico o manuale? Il fluoro è davvero sicuro? Perché le gengive sanguinano? Filo interdentale e collutorio servono davvero?
Una conversazione pratica, ricca di consigli utili e basata sulle evidenze scientifiche, per capire come prendersi cura del proprio sorriso ogni giorno e distinguere i fatti dalle fake news.
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