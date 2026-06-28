Seguici su

Between two pills

Igiene orale senza falsi miti: quello che devi sapere

Tra spazzolino e fake news: il video podcast “Between two pills” di Francesco Chellini debutta sui nostri canali con la prima puntata dedicata al sorriso, all’igiene orale e ai… falsi miti

Pubblicato

15 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Si può avere una buona igiene orale senza cadere nei falsi miti?

In questa puntata di Between Two Pills ospitiamo Antonio Chellini, igienista dentale e divulgatore scientifico, per fare chiarezza su uno degli argomenti più discussi quando si parla di salute.

Spazzolino elettrico o manuale? Il fluoro è davvero sicuro? Perché le gengive sanguinano? Filo interdentale e collutorio servono davvero?

Una conversazione pratica, ricca di consigli utili e basata sulle evidenze scientifiche, per capire come prendersi cura del proprio sorriso ogni giorno e distinguere i fatti dalle fake news.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *