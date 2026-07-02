Malore in alta quota, soccorso bimbo di 5 anni. E’ successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° luglio, al lago dei Sabbioni, in alta Val Formazza, durante il soggiorno in un rifugio. Le condizioni del piccolo hanno richiesto l’intervento del soccorso alpino, costretto a raggiungerlo a piedi perché il forte vento rendeva impossibile l’utilizzo di elicottero e funivia.

Malore in alta quota, soccorso bimbo di 5 anni

Il bambino aveva iniziato ad accusare forti dolori addominali già durante la notte. Dopo una visita sul posto, è stato deciso di trasferirlo rapidamente a valle, evitando di attendere il buio e limitando così ulteriori rischi.

Il maltempo ha però cambiato i piani dei soccorritori. Le raffiche di vento hanno impedito il decollo dell’elicottero del 118 e reso inutilizzabile anche la funivia normalmente disponibile per le emergenze in zona.

Una squadra del soccorso alpino di Formazza è quindi salita a piedi fino al rifugio per raggiungere il bambino. Dopo averlo immobilizzato, i tecnici lo hanno trasportato in barella lungo il sentiero fino a Riale, dove era pronta un’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Con lui hanno affrontato la discesa anche la madre e il fratello.

L’operazione si è conclusa con successo, consentendo al bambino di ricevere le cure necessarie.

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