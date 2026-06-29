Malore in spiaggia fatale per un cossatese. La vittima è Celso Ruffino, pensionato 86enne residente alla Spolina.

Malore in spiaggia fatale per un cossatese

La tragedia si è consumata ieri, domenica, a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Per la precisione sul lungomare del Bagno Alvaro.

Come riportano le cronache locali, l’anziano si è improvvisamente accasciato sulla sabbia. Il bagnino lo ha subito soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo è morto dopo pochi minuti, davanti ai presenti, spaventati e sconcertati.

Per uno strano scherzo del destino, era l’ultimo giorno di una vacanza che vedeva Celso Ruffino parte di un gruppo organizzato che aveva raggiunto la riviera romagnola da due settimane.

Questa sera è in programma il Santo Rosario, alle 20.30 nella chiesa “Nostra Signora di Oropa” della Spolina di Cossato. Domani alle 15 è prevista la cerimonia funebre.

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