Incidente tra auto e scooter a Biella, ferita un’adolescente

Momenti di grande apprensione poco fa a Biella, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto e uno scooter all’incrocio tra via Piemonte e corso 53° Fanteria, in prossimità di piazza Falcone.

Ad avere la peggio è stata una ragazzina minorenne, che si trovava in sella al motorino al momento dello scontro. Alla guida dell’auto c’era invece una donna.

Incidente tra auto e scooter, ragazza minorenne soccorsa dal 118

Subito dopo l’impatto, l’automobilista e alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo intervenire sul posto i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia locale di Biella, che ha provveduto a eseguire i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La giovane è stata assistita dal personale sanitario direttamente sul luogo dello scontro. I primi accertamenti avrebbero fatto emergere il sospetto di una frattura a un femore. Dopo le prime cure è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi per ulteriori esami e medicazioni.

Accertamenti in corso per stabilire la dinamica

Le cause dell’incidente sono ancora in fase d’accertamento da parte della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza all’incrocio regolato da semaforo.

Al momento non risultano coinvolte altre persone nell’incidente.

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