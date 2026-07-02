BIELLA – Su Biella, la giornata di venerdì 3 luglio sarà accompagnata da tempo stabile e ampi spazi di sereno, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a interessare il Piemonte. Il sole sarà il protagonista per l’intero arco della giornata, senza rischio di precipitazioni, mentre il clima assumerà caratteristiche pienamente estive con valori massimi fino a 33°C. L’unico elemento da monitorare sarà il caldo nelle ore centrali, favorito dall’assenza di nuvolosità significativa e dalla debole ventilazione orientale. Per il resto, le condizioni saranno ideali per escursioni, attività sportive e appuntamenti all’aperto.

Mattino: cielo limpido e clima piacevole

Le prime ore del mattino inizieranno con cieli sereni o al più poco nuvolosi, garantendo un’ottima visibilità sull’intero Biellese. La temperatura minima si fermerà intorno ai 21°C, rendendo il risveglio decisamente gradevole. I venti saranno deboli da Est, senza particolari rinforzi e con un’umidità contenuta.

Pomeriggio: sole pieno e caldo estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a splendere senza ostacoli. Non sono previste piogge né fenomeni temporaleschi, mentre le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere 33°C, il valore più elevato della giornata. La ventilazione resterà moderata dai quadranti orientali, contribuendo solo in parte ad attenuare il caldo nelle ore centrali. Lo zero termico, previsto a 4.461 metri, conferma la presenza di una massa d’aria stabile e decisamente estiva.

Sera: atmosfera tranquilla e cielo sereno

Anche dopo il tramonto il tempo rimarrà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, favorendo un graduale calo delle temperature e condizioni molto piacevoli per passeggiate, eventi e manifestazioni estive. Solo lungo le aree alpine più elevate potranno comparire locali annuvolamenti senza conseguenze sul territorio cittadino.

Tendenza meteo Biella

Sabato 4 luglio: è prevista una giornata pienamente soleggiata, con condizioni ideali per trascorrere il tempo all’aperto;

è prevista una giornata pienamente soleggiata, con condizioni ideali per trascorrere il tempo all’aperto; Domenica 5 luglio: il cielo sarà poco nuvoloso, con il passaggio di qualche nube innocua ma senza precipitazioni;

il cielo sarà poco nuvoloso, con il passaggio di qualche nube innocua ma senza precipitazioni; Lunedì 6 luglio: l’alta pressione tornerà a rafforzarsi, riportando cieli sereni e sole prevalente su tutto il Biellese.

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