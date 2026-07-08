BIELLA – Dopo alcune giornate caratterizzate da temperature più contenute, il caldo torna a intensificarsi anche sul Biellese. Giovedì 9 luglio sarà dominato dall’alta pressione, che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi, tanto sole e condizioni di tempo stabile su tutta la provincia. La temperatura massima raggiungerà i 35°C, mentre rimarrà attiva l’allerta afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata. L’attenzione si sposterà poi verso il fine settimana, quando l’atmosfera potrebbe diventare gradualmente più instabile.

Mattino: sole fin dall’alba e clima gradevole

La giornata inizierà con ampie schiarite e cielo limpido, favorendo condizioni ideali per gli spostamenti e le attività all’aperto. La temperatura minima sarà di 24°C, mentre i venti moderati da Nord-Est accompagneranno le prime ore della giornata mantenendo un clima ancora relativamente piacevole prima dell’aumento del caldo.

Pomeriggio: caldo in deciso aumento e afa

Con il sole protagonista per tutta la giornata, il termometro salirà rapidamente fino a raggiungere valori tipicamente estivi. La temperatura massima toccherà i 35°C, con condizioni di afa che renderanno più intenso il disagio nelle aree urbane e nelle zone meno ventilate. I venti moderati da Sud-Est favoriranno solo un lieve ricambio d’aria. Sarà consigliabile evitare le attività più impegnative nelle ore centrali, proteggersi dal sole e mantenere una buona idratazione.

Sera: tempo stabile e clima ancora mite

Anche in serata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni e con condizioni meteorologiche favorevoli. Le temperature diminuiranno lentamente, ma il clima resterà gradevole fino a tarda sera, ideale per iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 10 luglio: giornata variabile, con aumento della nuvolosità ma ancora ampie fasi asciutte;

giornata variabile, con aumento della nuvolosità ma ancora ampie fasi asciutte; Sabato 11 luglio: possibili temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera, inizialmente sulle aree montane e localmente anche in pianura;

possibili temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera, inizialmente sulle aree montane e localmente anche in pianura; Domenica 12 luglio: cielo poco nuvoloso, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature leggermente più gradevoli.

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