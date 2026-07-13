Biella, previsioni meteo del 14 luglio 2026
teo Biella: martedì con sole e caldo fino a 34°C, afa protagonista. Mercoledì possibili temporali in serata, giovedì piogge leggere.
BIELLA – L’estate continuerà a dominare il Biellese anche nella giornata di martedì 14 luglio, quando l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. A Biella il cielo resterà sereno per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con una massima di 34°C e una minima di 24°C, mentre rimarrà attiva l’allerta afa. A partire da metà settimana, tuttavia, il quadro meteorologico potrebbe diventare più dinamico.
Mattina luminosa e temperature già elevate
La giornata prenderà il via con sole pieno e condizioni atmosferiche decisamente favorevoli. La temperatura minima sarà di 24°C, valore che conferma una notte particolarmente mite. I venti moderati da Est-Nordest garantiranno una lieve ventilazione nelle prime ore della giornata.
Pomeriggio molto caldo con cielo sereno
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere senza particolari variazioni. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, rendendo il Biellese una delle aree più calde del Piemonte. L’afa sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali, mentre i venti moderati da Est contribuiranno solo marginalmente ad alleviare la sensazione di caldo.
Serata stabile e condizioni favorevoli
La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ideali per eventi e attività all’aperto. Non sono previsti fenomeni significativi e il tempo rimarrà stabile fino alla notte.
Tendenza meteo Biella
- Mercoledì 15 luglio: cielo poco nuvoloso, con condizioni ancora favorevoli e clima estivo;
- Giovedì 16 luglio: possibile pioggia leggera, soprattutto tra il pomeriggio e la sera;
- Venerdì 17 luglio: aumenta la probabilità di temporali serali, in un contesto più variabile.
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