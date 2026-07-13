BIELLA – L’estate continuerà a dominare il Biellese anche nella giornata di martedì 14 luglio, quando l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. A Biella il cielo resterà sereno per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con una massima di 34°C e una minima di 24°C, mentre rimarrà attiva l’allerta afa. A partire da metà settimana, tuttavia, il quadro meteorologico potrebbe diventare più dinamico.

Mattina luminosa e temperature già elevate

La giornata prenderà il via con sole pieno e condizioni atmosferiche decisamente favorevoli. La temperatura minima sarà di 24°C, valore che conferma una notte particolarmente mite. I venti moderati da Est-Nordest garantiranno una lieve ventilazione nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio molto caldo con cielo sereno

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere senza particolari variazioni. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, rendendo il Biellese una delle aree più calde del Piemonte. L’afa sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali, mentre i venti moderati da Est contribuiranno solo marginalmente ad alleviare la sensazione di caldo.

Serata stabile e condizioni favorevoli

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ideali per eventi e attività all’aperto. Non sono previsti fenomeni significativi e il tempo rimarrà stabile fino alla notte.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 15 luglio: cielo poco nuvoloso, con condizioni ancora favorevoli e clima estivo;

cielo poco nuvoloso, con condizioni ancora favorevoli e clima estivo; Giovedì 16 luglio: possibile pioggia leggera, soprattutto tra il pomeriggio e la sera;

possibile pioggia leggera, soprattutto tra il pomeriggio e la sera; Venerdì 17 luglio: aumenta la probabilità di temporali serali, in un contesto più variabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook