BIELLA – Sarà una giornata all’insegna del bel tempo quella di venerdì 17 luglio su Biella. L’alta pressione continuerà infatti a garantire cieli in prevalenza poco nuvolosi e condizioni pienamente estive, senza il rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con una massima di 33°C e una minima di 24°C, mentre resterà in vigore l’allerta afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Risveglio sereno e clima già mite

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni stabili e da un cielo quasi ovunque poco nuvoloso. La temperatura minima sarà di 24°C, valore che conferma un inizio di giornata piuttosto caldo. I venti deboli da Nordest renderanno l’atmosfera leggermente ventilata, senza incidere in modo significativo sulla sensazione di afa.

Pomeriggio estivo con sole prevalente

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto. Il sole continuerà a dominare il panorama biellese, accompagnato soltanto da qualche nube di passaggio. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre i venti moderati da Est-Nordest contribuiranno a mantenere una ventilazione moderata. Non sono previste piogge.

Serata tranquilla e condizioni ideali all’aperto

Anche dopo il tramonto il tempo resterà stabile. Il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature ancora piacevoli e condizioni favorevoli per eventi, passeggiate e attività all’aria aperta.

Tendenza meteo Biella

Sabato 18 luglio: giornata soleggiata, stabile e asciutta;

giornata soleggiata, stabile e asciutta; Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, con temperature elevate;

ancora sole prevalente, con temperature elevate; Lunedì 20 luglio: aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni significativi al momento.

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