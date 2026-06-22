Ascensore si blocca: dodici ragazzini restano “intrappolati”.

Ascensore si blocca: dodici ragazzini restano “intrappolati”

Momenti di apprensione a Biella, dove l’ascensore del parcheggio Bellone si è improvvisamente fermato con a bordo un gruppo di giovani. Secondo quanto emerso, nell’impianto si trovavano 12 ragazzini, un numero superiore alla capienza prevista.

Per liberarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta aperte le porte, i ragazzi sono usciti senza conseguenze e hanno potuto fare rientro a casa.

Immagine di repertorio

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