Bimbo di tre anni dimenticato sul pianerottolo. Un passante ha lanciato l’allarme: il piccolo trovato da solo all’ingresso di un appartamento. Una avvenimento sconcertante.

Bimbo di tre anni dimenticato sul pianerottolo

Sgomento a Crescentino per quanto accaduto martedì pomeriggio in una palazzina di via Vercelli, peraltro molto vicino alla locale caserma dei carabinieri. A vedere il piccolo e lanciare l’allarme è stato un passante, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli stessi militari e una ambulanza della Croce Rossa di Chivasso.

Il personale medico ha visitato il bambino, spaventato, ma perfettamente in salute. Successivamente è stato preso in custodia dai carabinieri, chiamati anche a ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità dei familiari.

Fondamentale capire che si sia tratto di semplice, per quant gravissima disattenzione, oppure di una situazione ben peggiore. Ovviamente sono stati informati pure i servizi sociali e la procura per i minorenni.

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