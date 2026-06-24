Aggredisce un uomo nel dehors di un locale in centro a Biella

Aggredisce un uomo nel dehors di un locale.

Aggredisce un uomo nel dehors di un locale

Momenti di tensione nella serata di martedì 16 giugno in via Italia, nel centro di Biella, dove uno scambio verbale tra due uomini è degenerato in una vera e propria aggressione che ha richiesto l’intervento dei presenti e delle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 all’altezza dei portici del Comune. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, un uomo di circa quarant’anni residente in città, già noto ad alcuni frequentatori della zona per precedenti “intemperanze”, si sarebbe avvicinato a un conoscente seduto a un tavolino del bar Tasté, apostrofandolo in modo poco garbato. Invitato ad essere più educato, il quarantenne avrebbe reagito avvicinandosi ulteriormente con fare minaccioso, alzando la voce e insultando.

Dopo poche decine di secondi di “battibecco verbale”, l’uomo è improvvisamente passato alle vie di fatto, colpendo senza alcun preavviso il malcapitato con un pugno al volto, andato parzialmente a segno, e gettandoglisi contro. Gli altri avventori sono immediatamente intervenuti nel tentativo di riportare la calma, ma lui, anziché fermarsi, avrebbe dato vita a una violenta baruffa provando a colpire anche altre persone. A un certo punto ha cominciato anche a brandire una pietra e ha ferito il conoscente sul mento e all’altezza della tempia. Alcuni dei presenti hanno quindi fisicamente fermato l’aggressore per impedirgli di colpire ancora il malcapitato. Anche un suo amico ha provato a riportarlo alla calma, senza grande successo. Alla fine un passante è riuscito a interrompere temporaneamente l’assurdo episodio di violenza che stava andando in scena al centro di via Italia.

In quel frangente il titolare del locale, che era uscito all’esterno e aveva già provato in tutti i modi a placare gli animi, vista la situazione e il perdurare dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo ha invitato tutti gli aggrediti a rifugiarsi all’interno del bar e ha abbassato la serranda prima che anche lui potesse provare a entrare, in modo da garantire l’incolumità dei presenti in attesa delle forze dell’ordine.

Poco dopo sul posto è infatti giunta una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti della volante hanno identificato il soggetto e raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti per ricostruire con precisione l’accaduto.

La persona aggredita fortunatamente ha riportato solo lievi ferite e ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e l’eventuale trasporto in ospedale.

Immagine di repertorio

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