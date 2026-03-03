BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di mercoledì 4 marzo indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un miglioramento deciso nelle ore serali. Il contesto rimarrà stabile per tutta la giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature si attesteranno tra una minima di 6°C e una massima di 13°C, valori in linea con il periodo. Lo zero termico a 2023 metri segnala un lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. Nessuna allerta meteo è presente sul territorio biellese.

Mattino: nuvolosità diffusa sulle pedemontane

La mattinata sarà segnata da cieli molto nuvolosi o coperti, in particolare sulle aree pedemontane e lungo le vallate. La copertura potrà risultare compatta fino a metà giornata. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo un clima fresco ma stabile. Non sono attesi fenomeni significativi.

Pomeriggio: alternanza tra annuvolamenti e aperture

Nel pomeriggio si confermerà l’alternanza tra nubi e schiarite, con momenti più luminosi soprattutto tra la pianura e le zone collinari. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti meridionali, risultando deboli da Sud. La temperatura massima toccherà i 13°C, offrendo condizioni nel complesso gradevoli nelle ore centrali.

Sera: ampi rasserenamenti e cielo sereno

L’ingresso di correnti più secche in serata favorirà un rapido miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Il rasserenamento sarà evidente su tutto il Biellese e porterà a una notte stabile e limpida, con calo termico moderato.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 5 marzo: tempo variabile, senza fenomeni rilevanti;

tempo variabile, senza fenomeni rilevanti; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile;

giornata soleggiata e stabile; Sabato 7 marzo: ancora sole prevalente, con clima asciutto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook