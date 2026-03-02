BIELLA – A Biella, martedì 3 marzo 2026 si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un miglioramento deciso nella tarda serata. Non sono previste precipitazioni significative e non risultano allerte meteo attive. Le temperature varieranno tra 7°C di minima e 12°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà a 1769 metri, leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti. Le correnti resteranno deboli dai quadranti sud-orientali, mantenendo condizioni stabili ma umide al mattino.

Mattino: cielo irregolarmente nuvoloso

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo molto nuvoloso, soprattutto sulle aree pedemontane. Le nubi potranno risultare compatte fino a metà mattina, limitando il soleggiamento diretto. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere una temperatura percepita stabile e senza particolari escursioni termiche. Non sono previsti fenomeni di rilievo, ma la copertura nuvolosa potrà dare una sensazione di giornata grigia, soprattutto sulle zone collinari.

Pomeriggio: aperture graduali

Nel pomeriggio si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con un progressivo miglioramento del cielo. Le temperature massime toccheranno i 12°C, valori nella media del periodo. I venti resteranno deboli dai quadranti sud-orientali, senza rinforzi. Sarà quindi il momento della giornata con maggiore variabilità di sole e nuvole, ma senza rischi di precipitazioni.

Sera: ampi rasserenamenti

La vera svolta arriverà in serata, quando correnti più secche favoriranno ampi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Questo miglioramento sarà più evidente tra la tarda serata e la notte, portando condizioni stabili su tutto il Biellese e un clima più asciutto rispetto alle ore precedenti.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 4 marzo: tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Minima 6°C, massima 13°C;

tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Minima 6°C, massima 13°C; Giovedì 5 marzo: giornata di variabilità senza fenomeni significativi, venti deboli e massime fino a 13°C;

giornata di variabilità senza fenomeni significativi, venti deboli e massime fino a 13°C; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, con clima più asciutto su pianure e pedemontane, massime attorno a 14°C.

