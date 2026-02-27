BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di sabato 28 febbraio 2026 delineano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto stabile ma meno luminoso rispetto ai giorni scorsi. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Piemonte porteranno una copertura nuvolosa diffusa, soprattutto sulle pedemontane e sulle pianure, senza tuttavia generare precipitazioni. Le temperature saranno più contenute rispetto alle giornate precedenti: massima di 12°C e minima di 9°C, con zero termico a 2337 metri, in sensibile calo. Nessuna allerta meteo segnalata per il Biellese.

Mattino: molte nubi e clima umido

Il risveglio sarà accompagnato da cieli molto nuvolosi, con scarse schiarite. I venti soffieranno deboli da Sudest, mantenendo un’atmosfera umida e stabile. La temperatura minima, attorno ai 9°C, risulterà relativamente elevata per il periodo, segno di una copertura nuvolosa che limiterà il raffreddamento notturno.

Pomeriggio: schiarite a tratti ma cielo ancora irregolare

Nel pomeriggio si potranno osservare aperture temporanee, alternate a nuovi addensamenti. I venti ruoteranno a Sud-Sudest, restando deboli. La massima toccherà i 12°C, con clima fresco ma non freddo. Il calo dello zero termico conferma una progressiva instabilità in quota.

Sera: nuvolosità compatta e attesa del peggioramento

In serata il cielo tenderà a restare nuvoloso o molto nuvoloso, senza precipitazioni. L’atmosfera sarà ancora stabile, ma con segnali di cambiamento in vista del weekend.

Tendenza meteo Biella

Domenica 1 marzo: previste piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio e in serata;

previste piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio e in serata; Lunedì 2 marzo: fase più perturbata con precipitazioni diffuse sul territorio;

fase più perturbata con precipitazioni diffuse sul territorio; Martedì 3 marzo: miglioramento con ritorno di condizioni più soleggiate.

