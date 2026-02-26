BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di venerdì 27 febbraio 2026 delineano una giornata nel complesso stabile e luminosa, favorita dall’espansione dell’alta pressione sul Piemonte. Il territorio biellese sarà interessato da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Nessuna allerta meteo è presente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 16°C e minima di 7°C, con zero termico a 2916 metri.

Mattino: atmosfera stabile e venti deboli

Il mattino si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso sia sul fondovalle sia sulle aree pedemontane. L’aria sarà fresca nelle prime ore, con temperature intorno ai 7°C. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, favorendo condizioni di stabilità e una sensazione climatica piacevole.

Pomeriggio: clima quasi primaverile

Nel pomeriggio il tempo resterà asciutto e stabile. La ventilazione tenderà a rinforzare leggermente, risultando moderata dai quadranti meridionali, ma senza disagi. La temperatura massima di 16°C porterà un clima quasi primaverile, particolarmente gradevole nelle ore centrali della giornata. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto su tutto il Biellese.

Sera: addensamenti innocui e stabilità

Nel corso della serata potranno comparire lievi annuvolamenti, soprattutto sulle pedemontane e sui rilievi alpini, ma senza fenomeni associati. La stabilità resterà prevalente. Lo zero termico a 2916 metri indica temperature miti anche in quota. Sulle Alpi biellesi i cieli saranno perlopiù sereni o poco nuvolosi, con ventilazione molto debole e ottima visibilità.

Tendenza meteo Biella

Sabato 28 febbraio: giornata nuvolosa, con copertura più estesa;

giornata nuvolosa, con copertura più estesa; Domenica 1 marzo: ancora nuvoloso, con clima più grigio;

ancora nuvoloso, con clima più grigio; Lunedì 2 marzo: possibile arrivo di piogge, segnale di un cambiamento più deciso.

