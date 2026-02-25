Biella, previsioni meteo del 26 febbraio 2026
Meteo Biella 26 febbraio 2026: cieli poco nuvolosi e 16°C di massima, zero termico oltre 3000 metri e weekend più variabile.
BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di giovedì 26 febbraio 2026 delineano una giornata stabile e nel complesso luminosa, favorita dalla presenza di un robusto campo di alte pressioni sul Piemonte. I cieli si presenteranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 16°C, minima di 6°C, mentre lo zero termico salirà fino a 3083 metri, segnale di un clima insolitamente mite per il periodo. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio biellese.
Mattino: stabilità e aria mite
La mattinata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio ma senza fenomeni. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere un clima relativamente dolce anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 6-8°C all’alba.
Pomeriggio: maggiore ventilazione e clima gradevole
Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni di stabilità diffuse su tutto il territorio provinciale. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, risultando moderati da Sud-Sudest, ma senza creare particolari disagi. La temperatura massima toccherà i 16°C, rendendo la giornata particolarmente gradevole. Lo scenario sarà tipico di una fase anticiclonica consolidata, con aria secca e buona visibilità.
Sera: tempo tranquillo e progressivo raffreddamento
In serata continueranno condizioni di tempo stabile e asciutto, con cielo poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente dopo il tramonto, riportandosi su valori più freschi ma senza bruschi cali.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 27 febbraio: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi;
- Sabato 28 febbraio: ancora tempo variabile, senza precipitazioni significative;
- Domenica 1 marzo: tendenza a cielo più nuvoloso, in un contesto meno stabile.
