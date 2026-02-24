BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di mercoledì 25 febbraio 2026 indicano una giornata contraddistinta da nubi basse e banchi di nebbia, fenomeni tipici delle pianure e delle aree pedemontane in presenza di alta pressione e scarsa ventilazione. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali: minima 8°C, massima 14°C, con zero termico a 3181 metri, valore piuttosto elevato per fine febbraio.

Mattino: nebbie e nubi compatte sulle pianure biellesi

La mattinata sarà dominata da nubi basse persistenti e nebbie diffuse, soprattutto nei fondovalle e nelle aree più interne. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida e poco ventilata. La visibilità potrà risultare localmente ridotta nelle prime ore. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C.

Pomeriggio: parziale miglioramento ma cielo ancora nuvoloso

Nel corso del pomeriggio è atteso un graduale sollevamento dei banchi di nebbia, anche se il cielo resterà in prevalenza nuvoloso o coperto. La temperatura massima toccherà i 14°C, con clima relativamente mite rispetto al periodo. I venti rimarranno deboli da Sud-Sudest, senza variazioni significative. Il contesto resterà stabile e asciutto per tutta la giornata.

Sera: rasserenamento progressivo su Biella

Con l’arrivo di correnti più secche in quota, la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi rapidamente in serata, lasciando spazio a ampie schiarite. Il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso entro la notte, favorendo un possibile calo termico nelle ore successive.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 26 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni;

giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni; Venerdì 27 febbraio: aumento della copertura nuvolosa, clima più grigio;

aumento della copertura nuvolosa, clima più grigio; Sabato 28 febbraio: tempo variabile, con alternanza tra sole e annuvolamenti.

