BIELLA – Il meteo di Biella per martedì 24 febbraio 2026 conferma una fase anticiclonica pienamente consolidata sul Nord Ovest. La città vivrà una giornata di sole splendente per l’intera giornata, con assenza di piogge e valori termici decisamente miti. Le condizioni atmosferiche saranno ideali per chi desidera trascorrere tempo all’aperto, grazie a un contesto stabile e asciutto.

Mattino: sereno e clima frizzante all’alba

Il risveglio sarà accompagnato da cielo sereno e temperature minime intorno ai 6°C. L’aria si presenterà fresca nelle prime ore, ma con rapido aumento termico dopo il sorgere del sole. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, senza criticità.

Pomeriggio: massime fino a 19°C e zero termico oltre 3000 metri

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere indisturbato, con temperature massime fino a 19°C. Lo zero termico salirà fino a 3042 metri, valore decisamente elevato per febbraio. I venti, deboli, ruoteranno da Sud, mantenendo un clima piacevole e stabile.

Sera: stabilità e cielo sereno

La serata trascorrerà sotto cieli limpidi o poco nuvolosi, con temperature in graduale calo ma senza brusche variazioni. Non sono previste allerte meteo né fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 25 febbraio: giornata nuvolosa, con copertura più compatta ma senza piogge significative;

giornata nuvolosa, con copertura più compatta ma senza piogge significative; Giovedì 26 febbraio: variabilità con nubi sparse alternate a schiarite;

variabilità con nubi sparse alternate a schiarite; Venerdì 27 febbraio: nuovo aumento della nuvolosità, ma ancora tempo prevalentemente asciutto.

