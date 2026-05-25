BIELLA – Il Biellese si prepara a vivere una giornata eccezionalmente calda per il mese di maggio. Nella giornata di martedì 26 maggio 2026 l’alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Ovest italiano, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature pienamente estive su tutto il territorio provinciale. Le temperature subiranno un ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti, raggiungendo valori molto elevati soprattutto nelle aree di fondovalle e nei centri urbani. Proprio per il forte caldo previsto è stata diramata una allerta meteo per afa, legata all’elevata percezione di calore nelle ore centrali della giornata. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 35°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 21°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4128 metri, confermando la presenza di aria decisamente calda anche sulle aree alpine piemontesi. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest al mattino, in rotazione moderata da Sud nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Mattino: sole prevalente e temperature già molto alte

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Biella e sulle vallate della provincia. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera limpida e visibilità molto buona verso i rilievi alpini. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori attorno ai 21-22 gradi. La ventilazione debole contribuirà a mantenere un clima molto caldo già nel corso della mattinata.

Pomeriggio: picco del caldo e afa intensa sul Biellese

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i 35°C, valori particolarmente elevati per il mese di maggio e più tipici del pieno periodo estivo. La sensazione di afa sarà marcata soprattutto nei fondovalle e nelle aree urbanizzate, dove il caldo verrà accentuato dalla scarsa ventilazione. Sulle aree alpine potranno svilupparsi soltanto modesti addensamenti innocui senza alcun rischio di temporali.

Sera: temperature elevate anche dopo il tramonto

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi molto elevate anche dopo il tramonto, favorendo notti particolarmente miti e afose.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 27 maggio: cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora molto elevate;

cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora molto elevate; Giovedì 28 maggio: tempo stabile con lieve variabilità pomeridiana sulle aree alpine;

tempo stabile con lieve variabilità pomeridiana sulle aree alpine; Venerdì 29 maggio: condizioni generalmente poco nuvolose e caldo persistente su tutta la provincia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook