BIELLA – Il bel tempo continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Biellese anche nella giornata di mercoledì 20 maggio 2026. Grazie alla presenza dell’alta pressione sul Nord Ovest italiano, sono attese condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e le temperature torneranno a salire, regalando un clima particolarmente gradevole su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima si attesterà sui 12°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3066 metri, segnale di un deciso rialzo termico anche in quota. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e moderati da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio biellese.

Mattino: sole e aria fresca sulle aree pedemontane

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Biella e su tutta la provincia. Le temperature del primo mattino saranno fresche ma gradevoli, comprese tra i 12 e i 14 gradi, mentre il sole garantirà un rapido aumento termico già nel corso della tarda mattinata. I venti deboli da Sudest manterranno condizioni climatiche stabili e asciutte.

Pomeriggio: clima primaverile e temperature in aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato su gran parte del Biellese. Soltanto sulle aree montane potranno comparire locali addensamenti innocui nelle ore più calde, ma senza rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, favorendo un clima tipicamente primaverile e ideale per attività all’aperto. I venti tenderanno a rinforzare leggermente disponendosi da Sud-Sudest.

Sera: cieli poco nuvolosi e atmosfera stabile

Anche la serata trascorrerà con condizioni meteo stabili su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 21 maggio : tempo soleggiato e clima mite su tutto il Biellese;

: tempo soleggiato e clima mite su tutto il Biellese; Venerdì 22 maggio: ancora condizioni stabili e temperature in lieve aumento;

ancora condizioni stabili e temperature in lieve aumento; Sabato 23 maggio: possibile aumento della nuvolosità ma senza fenomeni rilevanti.

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