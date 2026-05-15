Meteo
Biella, previsioni meteo del 16 maggio 2026
Meteo Biella sabato 16 maggio: giornata stabile e soleggiata con temperature in aumento fino a 18 gradi. Weekend primaverile sul Biellese.
BIELLA – Il weekend inizierà all’insegna del bel tempo sul Biellese. Dopo le nuvole e le deboli piogge dei giorni precedenti, la giornata di sabato 16 maggio 2026 porterà infatti condizioni decisamente più stabili grazie al ritorno dell’alta pressione sul Piemonte. Su Biella e provincia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con assenza di precipitazioni e temperature in graduale rialzo. La massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima scenderà fino a 7°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2160 metri, mentre i venti soffieranno moderati da Sud-Sudest al mattino, rinforzando nel pomeriggio ma senza particolari criticità. Nessuna allerta meteo presente.
Mattino: aria fresca ma cielo completamente sereno
La giornata inizierà con un clima ancora fresco su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Le temperature mattutine saranno comprese tra i 7 e i 9 gradi, ma il cielo si presenterà sereno fin dalle prime ore. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni pienamente stabili e ottima visibilità su tutto il Biellese. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest, mantenendo comunque un’atmosfera gradevole e asciutta.
Pomeriggio: sole dominante e temperature più miti
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena su Biella e provincia. Soltanto qualche addensamento innocuo potrà svilupparsi in prossimità dei rilievi alpini, senza però rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, riportando condizioni più miti e tipicamente primaverili dopo diversi giorni instabili. I venti tenderanno a intensificarsi leggermente dai quadranti meridionali, risultando a tratti tesi ma senza creare disagi particolari.
Sera: condizioni stabili e cieli poco nuvolosi
Anche la serata si manterrà stabile e asciutta su Biella. Il cielo resterà poco nuvoloso o sereno, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto. Il ritorno dell’alta pressione garantirà quindi un avvio di weekend decisamente favorevole su tutto il territorio biellese.
Tendenza meteo Biella
- Domenica 17 maggio: giornata stabile e prevalentemente soleggiata;
- Lunedì 18 maggio: possibile aumento della nuvolosità con qualche pioggia leggera;
- Martedì 19 maggio: tempo variabile ma generalmente asciutto.
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