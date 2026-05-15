Biella, previsioni meteo del 16 maggio 2026

BIELLA – Il weekend inizierà all’insegna del bel tempo sul Biellese. Dopo le nuvole e le deboli piogge dei giorni precedenti, la giornata di sabato 16 maggio 2026 porterà infatti condizioni decisamente più stabili grazie al ritorno dell’alta pressione sul Piemonte. Su Biella e provincia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con assenza di precipitazioni e temperature in graduale rialzo. La massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima scenderà fino a 7°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2160 metri, mentre i venti soffieranno moderati da Sud-Sudest al mattino, rinforzando nel pomeriggio ma senza particolari criticità. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: aria fresca ma cielo completamente sereno

La giornata inizierà con un clima ancora fresco su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Le temperature mattutine saranno comprese tra i 7 e i 9 gradi, ma il cielo si presenterà sereno fin dalle prime ore. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni pienamente stabili e ottima visibilità su tutto il Biellese. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest, mantenendo comunque un’atmosfera gradevole e asciutta.

Pomeriggio: sole dominante e temperature più miti

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena su Biella e provincia. Soltanto qualche addensamento innocuo potrà svilupparsi in prossimità dei rilievi alpini, senza però rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, riportando condizioni più miti e tipicamente primaverili dopo diversi giorni instabili. I venti tenderanno a intensificarsi leggermente dai quadranti meridionali, risultando a tratti tesi ma senza creare disagi particolari.

Sera: condizioni stabili e cieli poco nuvolosi

Anche la serata si manterrà stabile e asciutta su Biella. Il cielo resterà poco nuvoloso o sereno, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto. Il ritorno dell’alta pressione garantirà quindi un avvio di weekend decisamente favorevole su tutto il territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Domenica 17 maggio: giornata stabile e prevalentemente soleggiata;

giornata stabile e prevalentemente soleggiata; Lunedì 18 maggio: possibile aumento della nuvolosità con qualche pioggia leggera;

possibile aumento della nuvolosità con qualche pioggia leggera; Martedì 19 maggio: tempo variabile ma generalmente asciutto.

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