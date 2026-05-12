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Bastonate alla moglie in strada a Biella: arrestato

Numerosi episodi di violenza da febbraio a maggio, fino all’arresto.

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10 secondi fa

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violenza sulle donne
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Prima ha preso a bastonate la moglie poi l’ha segregata. Un 61enne di Biella è stato arrestato.

Bastonate alla moglie in strada a Biella: arrestato

Arresto convalidato per un 61enne di Biella finito ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della moglie.

Gli episodi si sarebbero susseguiti tra febbraio e maggio. Avrebbe colpito in una occasione la moglie con un pugno al volto, poi in una altra occasione sarebbe arrivato a prenderla a bastonate in strada. Ma la donna sarebbe stata anche segregata in casa.

Per fortuna la donna ha trovato al forza di denunciare. Le indagini dei carabinieri sono state tempestive e sono arrivate all’arresto. L’uomo davanti al giudice ha negato ogni addebito.

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