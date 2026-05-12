Domenica 17 maggio arrivano a Biella “LE OASI DELLA SALUTE”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

“Le Oasi della Salute”: domenica screening cardiovascolare a Biella

L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi e sarà un evento di grande impatto per la nostra Città, come ha dichiarato Marzio Olivero, Sindaco di Biella.

Marzio Olivero, Sindaco di Biella ha sottolineato: «Portare a Biella un’iniziativa come Le Oasi della Salute significa offrire ai cittadini un servizio concreto, utile e vicino alle persone. La prevenzione è una delle sfide più importanti della sanità moderna e giornate come quella del 17 maggio aiutano a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli e dei corretti stili di vita. Siamo orgogliosi che la nostra città sia tra le quindici piazze piemontesi coinvolte in questo progetto, grazie alla collaborazione tra l’assessorato regionale alla sanità, l’Azienda Sanitaria Locale e associazioni del territorio.»

Domenico Gallello, Assessore con delega a Salute e Benessere del Comune di Biella, ha commentato: «Da medico, prima ancora che da amministratore, ritengo fondamentale promuovere occasioni di prevenzione accessibili e gratuite per tutti i cittadini. Le malattie cardiovascolari possono essere contrastate efficacemente attraverso diagnosi precoci, controlli periodici e una maggiore cultura della salute. Le Oasi della Salute rappresentano un’opportunità importante per avvicinare le persone ai temi del benessere, della prevenzione e dell’attività fisica, grazie a una giornata che unirà screening sanitari, informazione e partecipazione attiva della comunità.»

L’appuntamento è presso la Scuola De Amicis in via Orfanotrofio 10, dalle 9.30 alle 17.00 per una giornata no-stop di check up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. "La promozione della salute e la prevenzione sono ambiti di azione centrali della Salute Pubblica. – ha così dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI. – L’obiettivo è contribuire ad aiutare le persone a mantenersi in salute il più a lungo possibile nell’arco della loro vita. Questa iniziativa sul territorio regionale testimonia la fondamentale importanza da parte di enti e associazioni di lavorare in questa direzione. Non è un caso che sul territorio nei prossimi giorni ci siano più eventi di questo tipo dedicati al movimento e agli screening cardiologici. La Direzione Generale ringrazia in particolare il Comune di Biella per la fondamentale collaborazione, lo staff dell’ASL BI e le associazioni che insieme hanno reso possibile un’iniziativa nel centro della città ricca di appuntamenti per i cittadini”.

Ha così commentato Milena Vettorello, Referente aziendale per la Promozione della Salute ASL BI: “Le Oasi della Salute rappresentano un’importante occasione per portare la prevenzione vicino alle persone, nei luoghi della vita quotidiana. Contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione, favorendo comunità più consapevoli e attive”.

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