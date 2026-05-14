BIELLA – Il maltempo torna ad affacciarsi sul Biellese, anche se in forma piuttosto moderata. La giornata di venerdì 15 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità con deboli piogge attese soprattutto nel pomeriggio, mentre in serata è previsto un deciso miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Le precipitazioni complessive attese saranno contenute, attorno ai 4 millimetri, mentre le temperature resteranno piuttosto basse per il periodo: la massima raggiungerà i 13°C e la minima scenderà fino a 7°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 1820 metri e non risultano presenti allerte meteo sul territorio provinciale.

Mattino: nubi in aumento sul Biellese

La prima parte della giornata vedrà condizioni di cielo progressivamente più nuvoloso su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Nel corso della mattinata il tempo resterà ancora in prevalenza asciutto, ma con una copertura nuvolosa sempre più compatta. Le temperature si manterranno fresche, comprese tra i 7 e i 9 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, provenendo prevalentemente da Est.

Pomeriggio: deboli piogge e clima fresco

Il peggioramento diventerà più evidente dal pomeriggio, quando l’ingresso di aria umida favorirà lo sviluppo di piogge deboli sparse sul Biellese. I fenomeni resteranno comunque intermittenti e di modesta intensità. I venti tenderanno a disporsi da Est-Nordest, mantenendosi moderati per gran parte della giornata. La temperatura massima non supererà i 13°C, regalando un’atmosfera decisamente più autunnale che primaverile.

Sera: rapido miglioramento e schiarite

Dal tardo pomeriggio le precipitazioni tenderanno rapidamente ad attenuarsi fino a esaurirsi completamente nel corso della serata. Su Biella torneranno così ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni più stabili.

Tendenza meteo Biella

Sabato 16 maggio: tempo variabile con possibili piogge leggere pomeridiane alternate a schiarite;

tempo variabile con possibili piogge leggere pomeridiane alternate a schiarite; Domenica 17 maggio: prevalenza di sole e condizioni più stabili su tutto il Biellese;

prevalenza di sole e condizioni più stabili su tutto il Biellese; Lunedì 18 maggio: giornata variabile ma generalmente asciutta.

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