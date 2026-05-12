BIELLA – Dopo diversi giorni caratterizzati da nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse, su Biella torna finalmente una situazione meteo più tranquilla. La giornata di mercoledì 13 maggio 2026 sarà infatti contraddistinta da cieli in prevalenza poco nuvolosi, assenza di piogge e condizioni complessivamente stabili grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Italia. Le temperature resteranno pienamente in linea con le medie stagionali, con valori gradevoli sia nelle ore centrali sia durante la sera. Non sono previste allerte meteo e anche la ventilazione si manterrà debole per gran parte della giornata.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi e aria fresca

La mattinata inizierà con condizioni di tempo generalmente buone su tutto il territorio biellese. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con soltanto qualche velatura di passaggio sulle aree collinari e ai margini alpini. Le temperature nelle prime ore del giorno resteranno piuttosto fresche, comprese tra i 10 e i 12 gradi, soprattutto nelle zone più aperte della provincia e nei fondovalle. I venti soffieranno debolmente da Est, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida. Si tratterà quindi di una fascia oraria ideale per gli spostamenti, le attività all’aperto e per chi dovrà muoversi lungo le principali arterie stradali del Biellese senza particolari criticità meteorologiche.

Pomeriggio: clima mite e schiarite diffuse su tutta la provincia

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile. Su Biella e nei comuni limitrofi continueranno a prevalere ampie schiarite, alternate soltanto a modesti addensamenti nuvolosi nelle ore centrali. La sensazione climatica sarà gradevole grazie a temperature massime intorno ai 17°C e a una ventilazione debole o moderata proveniente da Est-Sudest. L’atmosfera risulterà particolarmente favorevole nelle aree pedemontane e nelle vallate più esposte al sole. Non si prevedono precipitazioni né fenomeni temporaleschi. Anche la qualità della visibilità resterà buona per tutta la seconda parte della giornata.

Sera: condizioni stabili e cielo poco nuvoloso

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica. I cieli resteranno in prevalenza poco nuvolosi con temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto. Le condizioni meteo favoriranno un clima tranquillo anche nelle ore notturne, senza rischio di precipitazioni. I venti tenderanno a mantenersi deboli, mentre l’umidità tornerà lentamente ad aumentare nei fondovalle e nelle aree più vicine ai corsi d’acqua.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 14 maggio: la giornata di giovedì vedrà un graduale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale. Nel Biellese non si escludono piogge deboli intermittenti, soprattutto tra pomeriggio e sera, in un contesto comunque variabile;

la giornata di giovedì vedrà un graduale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale. Nel Biellese non si escludono piogge deboli intermittenti, soprattutto tra pomeriggio e sera, in un contesto comunque variabile; Venerdì 15 maggio: venerdì sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche ancora incerte. Sono attesi annuvolamenti diffusi e precipitazioni deboli, alternate a brevi pause asciutte nel corso della giornata;

venerdì sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche ancora incerte. Sono attesi annuvolamenti diffusi e precipitazioni deboli, alternate a brevi pause asciutte nel corso della giornata; Sabato 16 maggio: per sabato si intravede invece un miglioramento più deciso. I cieli torneranno poco nuvolosi con maggiori spazi soleggiati e temperature in lieve rialzo nelle ore centrali.

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