BIELLA – A Biella la giornata di giovedì 7 maggio 2026 segnerà una pausa significativa dal maltempo, grazie al ritorno di condizioni più stabili legate a un temporaneo rinforzo della pressione atmosferica. Dopo una fase instabile, il territorio potrà beneficiare di una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, ideale per attività all’aperto e spostamenti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 19°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2394 metri. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere un clima mite e piacevole.

Mattino: avvio sereno e atmosfera limpida

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’aria fresca ma gradevole. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una buona visibilità e da un’atmosfera stabile, senza fenomeni significativi. Si tratterà di un avvio tipicamente primaverile, con temperature ancora contenute ma in rapido aumento con il sorgere del sole.

Pomeriggio: sole prevalente e condizioni ideali

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con ampie schiarite e cielo in gran parte sereno. La presenza del sole contribuirà a rendere l’ambiente particolarmente piacevole, con temperature miti e clima asciutto. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, escursioni o momenti di relax, grazie a una fase meteorologica favorevole e ben definita.

Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli che si manterranno poco nuvolosi o al più velati. Non sono previste precipitazioni e il contesto resterà tranquillo, confermando una giornata complessivamente stabile e ben soleggiata.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 8 maggio: aumento della variabilità con possibili piogge, specie tra pomeriggio e sera;

aumento della variabilità con possibili piogge, specie tra pomeriggio e sera; Sabato 9 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con clima gradevole;

giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con clima gradevole; Domenica 10 maggio: nuovo peggioramento con piogge diffuse, segno di una primavera ancora instabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook