Biella, previsioni meteo del 7 maggio 2026
A Biella giovedì 7 maggio 2026 torna il sole con cielo sereno e temperature miti. Ma la stabilità sarà breve.
BIELLA – A Biella la giornata di giovedì 7 maggio 2026 segnerà una pausa significativa dal maltempo, grazie al ritorno di condizioni più stabili legate a un temporaneo rinforzo della pressione atmosferica. Dopo una fase instabile, il territorio potrà beneficiare di una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, ideale per attività all’aperto e spostamenti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 19°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2394 metri. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere un clima mite e piacevole.
Mattino: avvio sereno e atmosfera limpida
La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’aria fresca ma gradevole. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una buona visibilità e da un’atmosfera stabile, senza fenomeni significativi. Si tratterà di un avvio tipicamente primaverile, con temperature ancora contenute ma in rapido aumento con il sorgere del sole.
Pomeriggio: sole prevalente e condizioni ideali
Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con ampie schiarite e cielo in gran parte sereno. La presenza del sole contribuirà a rendere l’ambiente particolarmente piacevole, con temperature miti e clima asciutto. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, escursioni o momenti di relax, grazie a una fase meteorologica favorevole e ben definita.
Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi
La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli che si manterranno poco nuvolosi o al più velati. Non sono previste precipitazioni e il contesto resterà tranquillo, confermando una giornata complessivamente stabile e ben soleggiata.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 8 maggio: aumento della variabilità con possibili piogge, specie tra pomeriggio e sera;
- Sabato 9 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con clima gradevole;
- Domenica 10 maggio: nuovo peggioramento con piogge diffuse, segno di una primavera ancora instabile.
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