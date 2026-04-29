BIELLA – Su Biella il 30 aprile si aprirà con condizioni instabili e nuvolose, ma con una tendenza al miglioramento nel corso della giornata. La presenza di una circolazione depressionaria in allontanamento continuerà a influenzare le prime ore, prima di lasciare spazio a schiarite.

Mattino: cielo molto nuvoloso e piogge deboli

Il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli diffuse, più probabili nelle aree pedemontane. Gli accumuli complessivi si attesteranno intorno ai 4 mm, con fenomeni comunque moderati. Le temperature minime saranno sui 10°C, mentre i venti tesi da Nordest contribuiranno a una sensazione di fresco.

Pomeriggio: attenuazione delle piogge e miglioramento

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente, lasciando spazio a una nuvolosità meno compatta e alle prime schiarite. Le temperature massime raggiungeranno circa 14°C, valori piuttosto contenuti per il periodo. I venti si manterranno moderati da Est-Nordest, accompagnando la fase di transizione. Lo zero termico, previsto intorno ai 2458 metri, conferma un contesto ancora fresco in quota.

Sera: schiarite e tempo più stabile

In serata il miglioramento sarà più evidente, con un cielo che tenderà a diventare poco nuvoloso e condizioni asciutte. Una fase che segna la fine dell’instabilità e l’inizio di un periodo più stabile. Il contesto regionale vede un progressivo allontanamento della perturbazione, con residua instabilità al mattino e miglioramento nelle ore successive su gran parte del territorio.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 1 maggio: ritorno del bel tempo stabile;

ritorno del bel tempo stabile; Sabato 2 maggio: ancora sole prevalente e clima più mite;

ancora sole prevalente e clima più mite; Domenica 3 maggio: possibili velature diffuse, ma senza precipitazioni.

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