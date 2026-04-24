BIELLA – Le previsioni meteo a Biella per domani, 25 aprile, confermano un quadro decisamente favorevole per chi ha in programma attività all’aperto. La presenza di un campo di alta pressione garantirà infatti tempo stabile, cieli sereni e temperature gradevoli, tipiche della primavera inoltrata. Nessuna criticità prevista sul fronte meteorologico.

Mattino: cielo sereno e clima fresco ma piacevole

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una temperatura minima intorno agli 11°C. Il contesto sarà caratterizzato da aria fresca ma asciutta, ideale per le prime ore del mattino. I venti deboli da Est-Sudest contribuiranno a mantenere condizioni stabili, senza particolari variazioni atmosferiche. La visibilità sarà ottima su tutto il territorio biellese.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature miti

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con assenza totale di precipitazioni e condizioni di stabilità diffusa. La temperatura massima raggiungerà circa 22°C, regalando un clima mite e gradevole. I venti, sempre deboli e orientati da Sudest, non influenzeranno in modo significativo la percezione termica.

Sera: stabilità e cieli limpidi

La serata proseguirà nel segno della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e un graduale calo delle temperature. L’atmosfera rimarrà asciutta e tranquilla, perfetta per eventi e iniziative serali all’aperto. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3050 metri, segnale di una massa d’aria stabile e tipicamente primaverile. Il contesto meteorologico sarà dominato da un robusto campo anticiclonico, che garantirà tempo stabile e assenza di fenomeni significativi su tutto il Piemonte.

Tendenza meteo Biella

Domenica 26 aprile: giornata ancora soleggiata e stabile, ideale per attività all’aperto;

giornata ancora soleggiata e stabile, ideale per attività all’aperto; Lunedì 27 aprile: aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti;

aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti; Martedì 28 aprile: possibile fase variabile con locali piogge leggere, segnale di un cambiamento più marcato.

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