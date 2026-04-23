BIELLA – Il meteo a Biella per venerdì 24 aprile 2026 sarà dominato da un anticiclone robusto, che garantirà tempo stabile, cielo sereno e totale assenza di precipitazioni. Una giornata che si inserisce in una fase di primavera avanzata, con temperature miti e condizioni ideali per le attività all’aperto.

Mattino: cielo limpido e clima fresco

La giornata inizierà con cieli completamente sereni, senza presenza di nuvolosità significativa. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, offrendo un avvio di giornata fresco ma gradevole. I venti saranno deboli da Sudest, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità e una buona qualità dell’aria. L’assenza di fenomeni garantirà una visibilità eccellente, soprattutto nelle aree pedemontane.

Pomeriggio: sole dominante e temperature fino a 23°C

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile, con sole pieno e cielo sereno su tutto il Biellese. Le temperature saliranno fino a una massima di 23°C, valori perfettamente in linea con una primavera avanzata. I venti, ancora deboli e provenienti da Sud, non incideranno sulla percezione del clima, che risulterà mite e piacevole. Si tratta di una configurazione ideale per attività all’aperto, escursioni e momenti di relax.

Sera: stabilità e cielo sereno

La serata proseguirà con cieli sereni o poco nuvolosi, senza variazioni significative. Lo zero termico a circa 3330 metri evidenzia la presenza di aria mite in quota, tipica di una fase anticiclonica consolidata. Non sono previste precipitazioni né criticità: nessuna allerta meteo sul territorio. Il quadro meteorologico evidenzia una fase stabile e duratura, con un anticiclone che interessa tutto il Piemonte e gran parte del Nord Italia.

Tendenza meteo Biella

Sabato 25 aprile: ancora soleggiato e stabile, con clima mite e cielo sereno;

ancora soleggiato e stabile, con clima mite e cielo sereno; Domenica 26 aprile: poco nuvoloso, ma con condizioni ancora favorevoli;

poco nuvoloso, ma con condizioni ancora favorevoli; Lunedì 27 aprile: possibile aumento delle nubi, con tempo variabile ma senza fenomeni rilevanti.

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