BIELLA – Le previsioni meteo per Biella indicano per giovedì 23 aprile una giornata dominata da tempo stabile e cieli sereni, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. Il contesto sarà ideale per ogni attività all’aperto, con assenza totale di precipitazioni e una ventilazione debole. Le temperature si manterranno su valori tipicamente primaverili: massima di 20°C e minima di 8°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2832 metri.

Mattino: partenza fresca e cielo completamente sereno

La mattinata si aprirà con cieli limpidi e visibilità eccellente, senza presenza di nuvolosità significativa. Le temperature minime, attorno agli 8°C, renderanno l’aria fresca e frizzante, tipica delle prime ore primaverili. Tuttavia, il soleggiamento favorirà un rapido aumento termico già nel corso della mattinata. I venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere condizioni stabili e confortevoli.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con sole dominante su tutto il territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i 20°C, offrendo un clima mite e piacevole, ideale per escursioni, passeggiate e attività all’aperto. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti meridionali, senza influenzare il comfort generale.

Sera: cielo limpido e atmosfera tranquilla

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con un graduale calo delle temperature ma senza variazioni significative del tempo. L’assenza di nubi e vento favorirà un’atmosfera tranquilla e stabile, con condizioni ideali anche nelle ore notturne. L’intero comparto del Biellese beneficerà dell’azione di un campo anticiclonico, che garantirà tempo stabile, assenza di piogge e cieli limpidi anche sulle aree montane e pedemontane.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 24 aprile: prosegue il bel tempo stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento;

prosegue il bel tempo stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento; Sabato 25 aprile: condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso e clima mite su tutto il territorio;

condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso e clima mite su tutto il territorio; Domenica 26 aprile: ancora sole protagonista, con stabilità diffusa e assenza di precipitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook