Biella, previsioni meteo del 23 aprile 2026
A Biella giovedì 23 aprile sole splendente e clima mite con temperature fino a 20°C. Nessuna pioggia e stabilità diffusa anche nel weekend.
BIELLA – Le previsioni meteo per Biella indicano per giovedì 23 aprile una giornata dominata da tempo stabile e cieli sereni, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. Il contesto sarà ideale per ogni attività all’aperto, con assenza totale di precipitazioni e una ventilazione debole. Le temperature si manterranno su valori tipicamente primaverili: massima di 20°C e minima di 8°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2832 metri.
Mattino: partenza fresca e cielo completamente sereno
La mattinata si aprirà con cieli limpidi e visibilità eccellente, senza presenza di nuvolosità significativa. Le temperature minime, attorno agli 8°C, renderanno l’aria fresca e frizzante, tipica delle prime ore primaverili. Tuttavia, il soleggiamento favorirà un rapido aumento termico già nel corso della mattinata. I venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere condizioni stabili e confortevoli.
Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali
Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con sole dominante su tutto il territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i 20°C, offrendo un clima mite e piacevole, ideale per escursioni, passeggiate e attività all’aperto. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti meridionali, senza influenzare il comfort generale.
Sera: cielo limpido e atmosfera tranquilla
La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con un graduale calo delle temperature ma senza variazioni significative del tempo. L’assenza di nubi e vento favorirà un’atmosfera tranquilla e stabile, con condizioni ideali anche nelle ore notturne. L’intero comparto del Biellese beneficerà dell’azione di un campo anticiclonico, che garantirà tempo stabile, assenza di piogge e cieli limpidi anche sulle aree montane e pedemontane.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 24 aprile: prosegue il bel tempo stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento;
- Sabato 25 aprile: condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso e clima mite su tutto il territorio;
- Domenica 26 aprile: ancora sole protagonista, con stabilità diffusa e assenza di precipitazioni.
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