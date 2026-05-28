BIELLA – Ultimo venerdì di maggio all’insegna del caldo e della stabilità atmosferica sul Biellese, dove l’alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente asciutte e temperature ben superiori alle medie del periodo. Per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 sono previsti cieli poco nuvolosi, con qualche nube sparsa soprattutto nelle prime ore del mattino. Il tempo resterà stabile per gran parte della giornata, mentre tra la notte e le ore successive potrebbe verificarsi qualche debole precipitazione isolata. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 19°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3794 metri, mantenendosi su valori molto elevati anche per le aree alpine. I venti saranno generalmente deboli da Nord-Nordest al mattino e da Est-Nordest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo sul territorio provinciale.

Mattino con nubi sparse ma clima già mite

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi su Biella e sul resto della provincia. Qualche addensamento potrà interessare le aree pedemontane nelle prime ore del giorno, ma senza fenomeni associati. Il clima risulterà già piuttosto caldo e umido fin dal mattino. Le temperature minime resteranno elevate, mantenendosi attorno ai 19 gradi.

Pomeriggio soleggiato e temperature oltre i 30 gradi

Nel corso del pomeriggio il sole tornerà protagonista sul Biellese. Le temperature raggiungeranno valori prossimi ai 31°C, regalando una giornata dal sapore pienamente estivo. La ventilazione debole contribuirà ad aumentare leggermente la sensazione di caldo soprattutto nelle aree urbane. Nonostante qualche nube di passaggio sulle zone montane, il rischio di pioggia resterà molto basso.

Nella notte possibile qualche debole precipitazione

Tra la tarda serata e la notte sarà possibile un aumento della nuvolosità con qualche debole fenomeno isolato. Le precipitazioni previste saranno comunque molto deboli e intermittenti, con accumuli limitati attorno a 0.5 millimetri.

Tendenza meteo Biella

Sabato 30 maggio: cieli poco nuvolosi e clima caldo;

cieli poco nuvolosi e clima caldo; Domenica 31 maggio: ancora tempo stabile e asciutto;

ancora tempo stabile e asciutto; Lunedì 1 giugno: prevalenza di sole e temperature gradevoli.

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