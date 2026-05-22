BIELLA – Il Biellese si prepara a vivere una giornata dal sapore pienamente estivo grazie alla presenza dell’alta pressione che continuerà a interessare tutto il Nord Ovest italiano anche nella giornata di sabato 23 maggio 2026. Le previsioni indicano infatti tempo stabile, sole splendente e temperature molto elevate per il periodo, con valori che nelle ore centrali toccheranno i 31°C. Il quadro meteorologico sarà dominato da cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, mentre la ventilazione debole favorirà una sensazione di caldo più intensa soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle. Su Biella è inoltre presente una allerta meteo per afa, legata proprio alle temperature elevate e alla scarsa ventilazione prevista nel corso della giornata. Secondo le previsioni meteo, la minima si attesterà attorno ai 18°C, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4011 metri, valori decisamente anomali per la seconda metà di maggio. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in graduale rotazione da Est-Sudest nel pomeriggio.

Mattino: cieli sereni e temperature già elevate all’alba

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Il cielo sarà sereno fin dalle prime ore del mattino, con atmosfera limpida e ottima visibilità verso le vallate alpine. Le temperature si manterranno già molto miti all’alba, comprese tra i 18 e i 20 gradi. La ventilazione debole renderà il clima più caldo e afoso soprattutto nelle aree urbanizzate del Biellese.

Pomeriggio: caldo intenso e clima quasi estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul territorio biellese. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 31°C, valori particolarmente elevati per il mese di maggio. Il caldo sarà accompagnato da una sensazione di afa più marcata soprattutto nelle ore centrali della giornata, complice la ventilazione molto debole e l’assenza di nuvolosità significativa. Sulle aree alpine potranno svilupparsi soltanto modesti addensamenti pomeridiani senza alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni.

Sera: clima mite e temperature ancora elevate

Anche la serata trascorrerà con condizioni meteo stabili su Biella. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche dopo il tramonto, con una sensazione di caldo persistente soprattutto nei centri urbani.

Tendenza meteo Biella

Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate sul Biellese;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate sul Biellese; Lunedì 25 maggio: tempo stabile con lieve variabilità pomeridiana sui rilievi;

tempo stabile con lieve variabilità pomeridiana sui rilievi; Martedì 26 maggio: ritorno di condizioni pienamente soleggiate e clima caldo.

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