BIELLA – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Biellese. La giornata di martedì 19 maggio 2026 sarà caratterizzata da tempo in prevalenza poco nuvoloso, con cieli generalmente sereni nelle ore mattutine e qualche addensamento in più tra pomeriggio e sera, soprattutto sulle aree montane. Nonostante il lieve aumento della nuvolosità, non sono previste precipitazioni e il clima si manterrà gradevole su tutto il territorio provinciale grazie alla presenza dell’alta pressione sul Nord Ovest. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima si fermerà attorno ai 9°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 2600 metri, favorendo condizioni più miti anche in quota. I venti soffieranno deboli da Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul Biellese.

Mattino: cieli sereni e aria fresca sul Biellese

La giornata inizierà con condizioni stabili su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e ottima visibilità fin dal primo mattino. Le temperature saranno ancora fresche all’alba, comprese tra i 9 e i 10 gradi, ma il sole contribuirà a rendere il clima più gradevole già nel corso della tarda mattinata. I venti resteranno deboli dai quadranti sudorientali.

Pomeriggio: aumentano le nubi ma resta il bel tempo

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità soprattutto sulle aree alpine e montane del Biellese. Su Biella saranno comunque prevalenti condizioni asciutte, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti senza precipitazioni associate. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, mantenendosi su valori piacevoli e tipicamente primaverili.

Sera: tempo tranquillo e cieli poco nuvolosi

Anche la serata trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica sul Biellese. I cieli resteranno poco o parzialmente nuvolosi, mentre le temperature tenderanno a diminuire gradualmente dopo il tramonto. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente asciutte e stabili.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 20 maggio: giornata poco nuvolosa e stabile su tutto il Biellese;

giornata poco nuvolosa e stabile su tutto il Biellese; Giovedì 21 maggio: tempo soleggiato e clima più mite;

tempo soleggiato e clima più mite; Venerdì 22 maggio: sole prevalente e temperature in ulteriore rialzo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook