BIELLA – Su Biella la giornata di giovedì 14 maggio 2026 sarà caratterizzata da una fase iniziale più instabile, seguita però da un graduale miglioramento nel corso delle ore. Secondo le previsioni, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, soprattutto al mattino e nelle prime ore del pomeriggio, quando saranno possibili deboli piogge sparse. I fenomeni risulteranno comunque di breve durata e tenderanno rapidamente ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In serata spazio a schiarite sempre più ampie, fino al ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi. Le precipitazioni complessive attese saranno contenute, attorno a 0,9 millimetri, mentre la temperatura massima raggiungerà i 18°C e la minima si fermerà a 8°C. Attenzione invece alla ventilazione: nel pomeriggio i venti da Ovest-Nordovest tenderanno a intensificarsi. Presente un’allerta meteo per vento.

Mattino: nuvole compatte e deboli piogge sul Biellese

La giornata inizierà con condizioni di cielo molto nuvoloso su Biella e sulle aree pedemontane della provincia. Tra la mattina e le prime ore del pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni intermittenti, favorite dal passaggio di nuvolosità più compatta. Il contesto atmosferico resterà comunque piuttosto tranquillo, senza fenomeni intensi né criticità rilevanti. Le temperature mattutine saranno fresche, comprese tra gli 8 e i 10 gradi, mentre i venti moderati da Sudest accompagneranno questa fase più instabile.

Pomeriggio: graduale miglioramento e vento più sostenuto

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà lentamente a migliorare. Le precipitazioni andranno rapidamente esaurendosi e le nuvole inizieranno a lasciare spazio a schiarite via via più ampie. Contemporaneamente si assisterà a un rinforzo della ventilazione occidentale: i venti da Ovest-Nordovest diventeranno infatti tesi, soprattutto nelle aree più esposte del Biellese. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, mantenendosi comunque su valori gradevoli per il periodo.

Sera: torna il sereno su Biella

La serata sarà caratterizzata da un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. I cieli tenderanno a diventare sereni o poco nuvolosi, mentre anche il vento inizierà gradualmente ad attenuarsi. Il ritorno dell’alta pressione garantirà quindi una conclusione di giornata stabile e asciutta su tutto il territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 15 maggio: venerdì il tempo tornerà a peggiorare con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge sparse soprattutto nel pomeriggio;

venerdì il tempo tornerà a peggiorare con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge sparse soprattutto nel pomeriggio; Sabato 16 maggio: sabato resterà una giornata variabile, con alternanza tra schiarite e deboli precipitazioni locali;

sabato resterà una giornata variabile, con alternanza tra schiarite e deboli precipitazioni locali; Domenica 17 maggio: domenica l’alta pressione dovrebbe tornare protagonista, riportando tempo stabile e soleggiato sul Biellese.

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