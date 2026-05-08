BIELLA – A Biella la giornata di sabato 9 maggio sarà caratterizzata da un temporaneo miglioramento del tempo dopo le recenti fasi instabili. La pressione tornerà infatti gradualmente ad aumentare sul Piemonte, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità e condizioni generalmente asciutte per buona parte della giornata. Su Biella prevarranno quindi schiarite alternate a nubi sparse, soprattutto nella prima parte del giorno. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra 13°C e 21°C, mentre i venti saranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio biellese.

Mattino: nuvole sparse e clima fresco

La mattinata inizierà con una presenza irregolare di nuvolosità, più compatta nelle prime ore soprattutto sulle aree pedemontane. Nonostante ciò, il rischio di precipitazioni sarà assente e nel corso della mattinata tenderanno ad aprirsi gradualmente spazi di sereno. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 13°C, con clima fresco ma gradevole. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e abbastanza limpida.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima primaverile

Nel pomeriggio il tempo risulterà più stabile e luminoso, con una prevalenza di schiarite alternate a qualche nube di passaggio. Le temperature raggiungeranno i 21°C, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti nel weekend. L’atmosfera sarà tipicamente primaverile, con ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Lo zero termico salirà fino a circa 2846 metri, segnale di un contesto atmosferico più mite rispetto ai giorni precedenti.

Sera: nubi in aumento sul Biellese

Dalla serata si assisterà a un nuovo aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sulle aree collinari e montane del Biellese. I cieli tenderanno infatti a diventare progressivamente più nuvolosi, preludio a un possibile peggioramento nella giornata successiva. Nonostante l’aumento delle nubi, il tempo resterà ancora asciutto fino a fine giornata.

Tendenza meteo Biella

Domenica 10 maggio: peggioramento con piogge diffuse e cielo molto nuvoloso, soprattutto tra pomeriggio e sera;

peggioramento con piogge diffuse e cielo molto nuvoloso, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 11 maggio: condizioni variabili con alternanza tra schiarite e possibili precipitazioni sparse;

condizioni variabili con alternanza tra schiarite e possibili precipitazioni sparse; Martedì 12 maggio: netto miglioramento con ritorno del sole e clima più stabile.

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