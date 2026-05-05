BIELLA – Per mercoledì 6 maggio, il meteo su Biella si presenta decisamente più instabile rispetto ad altre aree del Piemonte. La presenza di una circolazione depressionaria attiva determinerà cieli coperti e piogge diffuse per gran parte della giornata, con accumuli stimati attorno agli 8 mm. Le temperature si manterranno contenute, con massima di 18°C e minima di 10°C, mentre lo zero termico scenderà fino a circa 2407 metri, segnale di una massa d’aria più fresca in quota.

Mattino: piogge e cielo coperto

La mattinata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo diffuso, con cieli molto nuvolosi o completamente coperti e piogge anche a tratti persistenti. In alcune fasi, soprattutto sulle aree pedemontane, non si escludono rovesci più intensi, inseriti in un contesto di instabilità più marcata rispetto alle pianure. I venti moderati da Nordest contribuiranno a mantenere il clima fresco e umido.

Pomeriggio: precipitazioni ancora presenti ma in attenuazione

Durante il pomeriggio le piogge continueranno a interessare il territorio biellese, anche se con intensità progressivamente in calo. Il cielo resterà comunque molto nuvoloso o coperto, con solo sporadiche e temporanee aperture. Il miglioramento sarà lento e graduale, senza una vera e propria stabilizzazione nel corso della giornata.

Sera: miglioramento parziale e nubi residue

In serata si assisterà a una progressiva attenuazione dei fenomeni, con piogge sempre più deboli e intermittenti fino a cessare in molte zone. Il cielo rimarrà comunque irregolarmente nuvoloso, con nubi residue che potranno ancora interessare il territorio, ma senza fenomeni significativi. Si tratta di un miglioramento parziale, preludio a condizioni ancora variabili nei giorni successivi.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 7 maggio: ancora variabile con possibili piogge, specie nelle ore centrali;

ancora variabile con possibili piogge, specie nelle ore centrali; Venerdì 8 maggio: deciso miglioramento con tempo più stabile e soleggiato;

deciso miglioramento con tempo più stabile e soleggiato; Sabato 9 maggio: condizioni variabili ma in gran parte asciutte, con alternanza tra sole e nuvole.

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