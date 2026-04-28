BIELLA – A Biella la giornata di mercoledì 29 aprile 2026 sarà caratterizzata da un contesto più instabile rispetto ai giorni precedenti, con una progressiva intensificazione della nuvolosità fino a condizioni di cielo coperto e deboli piogge in serata. Il peggioramento sarà legato all’arrivo di correnti umide sul Piemonte, che favoriranno un aumento delle nubi sin dalle prime ore del giorno.

Mattino: nubi diffuse e schiarite temporanee

La mattinata si aprirà con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, anche se non mancheranno brevi schiarite. L’atmosfera risulterà umida ma ancora priva di precipitazioni significative. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14°C, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere una ventilazione costante.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità e atmosfera più instabile

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ulteriormente, con cieli via via più compatti e una sensazione di tempo più chiuso. Le temperature massime raggiungeranno circa 21°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 2790 metri. I venti ruoteranno da Est-Sudest, mantenendo un’intensità moderata.

Sera: piogge deboli e cielo coperto

Sarà soprattutto in serata che il peggioramento diventerà più evidente, con cieli coperti e deboli piogge diffuse. Sono attesi accumuli complessivi intorno ai 5 mm, distribuiti in modo uniforme. Si tratterà di precipitazioni continue ma generalmente di debole intensità, senza fenomeni estremi. Nessuna allerta meteo è prevista. L’intero settore alpino e pedemontano sarà interessato da condizioni di instabilità diffusa, con piogge più probabili nelle ore serali e notturne.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 30 aprile: ancora piogge leggere e cielo nuvoloso;

ancora piogge leggere e cielo nuvoloso; Venerdì 1 maggio: netto miglioramento con tempo soleggiato;

netto miglioramento con tempo soleggiato; Sabato 2 maggio: condizioni stabili e soleggiate, con clima mite.

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