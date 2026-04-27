BIELLA – Peggioramento delle condizioni atmosferiche su Biella, dove la giornata di domani, 28 aprile, sarà caratterizzata da tempo instabile e precipitazioni diffuse. L’arrivo di una bassa pressione sul Nord-Ovest porterà un deciso aumento della nuvolosità, con piogge deboli ma persistenti. Una situazione tipicamente primaverile, segnata da variabilità e sbalzi atmosferici.

Mattino: cieli coperti e prime piogge diffuse

La giornata inizierà sotto un cielo molto nuvoloso o completamente coperto, con piogge deboli già presenti fin dalle prime ore. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità ma continue, accompagnate da un’atmosfera umida e grigia. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14°C, valori relativamente miti per il periodo. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere il clima instabile, favorendo l’afflusso di aria più fresca.

Pomeriggio: instabilità persistente e clima umido

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà marcatamente instabile, con piogge diffuse su gran parte del territorio e poche possibilità di schiarite significative. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, ma la percezione sarà condizionata dalla copertura nuvolosa e dall’umidità. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti orientali, provenendo da Est-Sudest, mantenendo un’intensità moderata.

Sera: precipitazioni ancora presenti e clima autunnale

In serata persisteranno cieli coperti con deboli piogge, in un contesto che ricorderà più l’autunno che la primavera. Sono attesi complessivamente circa 4mm di pioggia nel corso della giornata. Lo zero termico si posizionerà intorno ai 2821 metri, mentre non sono previste allerta meteo, nonostante il tempo perturbato. Il peggioramento è legato a una area di bassa pressione che interessa tutto il Nord-Ovest, portando instabilità diffusa e precipitazioni sparse. Le Alpi saranno interessate anche da rovesci più intensi nel corso della giornata, mentre sulle pianure il maltempo si manterrà più uniforme e continuo.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 29 aprile: giornata ancora variabile con piogge leggere, ma con primi segnali di miglioramento nel corso delle ore;

giornata ancora variabile con piogge leggere, ma con primi segnali di miglioramento nel corso delle ore; Giovedì 30 aprile: condizioni ancora instabili con nuove precipitazioni, specie nelle ore centrali;

condizioni ancora instabili con nuove precipitazioni, specie nelle ore centrali; Venerdì 1 maggio: atteso un deciso miglioramento con ritorno del sole e clima più stabile.

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