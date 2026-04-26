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C’è il sole, nonostante il passaggio di qualche nuvola
Le previsioni meteo per oggi, domenica 26 aprile
C’è il sole, nonostante il passaggio di qualche nuvola. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 26 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.
C’è il sole, nonostante il passaggio di qualche nuvola
La notte si presenta con cielo sereno e una temperatura che si attesta attorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa è molto bassa, con una percentuale del 7%. Il vento soffia da sud-sud ovest a una velocità di circa 10,7 km/h, senza precipitazioni attese. L’umidità è elevata, intorno al 92%, e la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1017 hPa.
Durante la mattina, il meteo cambia leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura sale fino a 22,1°C alle 11. Il vento continua a provenire da sud, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si riduce gradualmente.
Nel pomeriggio, il cielo alterna momenti di sole al passaggio di qualche nuvola, con temperature che si stabilizzano intorno ai 23°C. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 19,6 km/h alle 16:00, con raffiche che possono arrivare fino a 21,9 km/h.
Infine, la sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono fino a 12°C. Il cielo sarà velato dal passaggio di alcune nuvole. Il vento continua a soffiare da sud, mantenendo una velocità di circa 13,4 km/h. L’umidità si attesta attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si mantiene sui 1018 hPa.
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