C’è il sole, nonostante il passaggio di qualche nuvola. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 26 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

C’è il sole, nonostante il passaggio di qualche nuvola

La notte si presenta con cielo sereno e una temperatura che si attesta attorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa è molto bassa, con una percentuale del 7%. Il vento soffia da sud-sud ovest a una velocità di circa 10,7 km/h, senza precipitazioni attese. L’umidità è elevata, intorno al 92%, e la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1017 hPa.

Durante la mattina, il meteo cambia leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura sale fino a 22,1°C alle 11. Il vento continua a provenire da sud, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si riduce gradualmente.

Nel pomeriggio, il cielo alterna momenti di sole al passaggio di qualche nuvola, con temperature che si stabilizzano intorno ai 23°C. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 19,6 km/h alle 16:00, con raffiche che possono arrivare fino a 21,9 km/h.

Infine, la sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono fino a 12°C. Il cielo sarà velato dal passaggio di alcune nuvole. Il vento continua a soffiare da sud, mantenendo una velocità di circa 13,4 km/h. L’umidità si attesta attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si mantiene sui 1018 hPa.

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