Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola

Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 26 aprile, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dalla bella notizia riguardate le condizioni di salute di Elsa, la ragazza gravemente ferita durante il tragico incendio di Capodanno a Crans Montana alle celebrazioni per il 25 aprile. E tanto altro ancora…

Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!

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