Biella, previsioni meteo del 9 giugno 2026
Meteo Biella per martedì 9 giugno 2026: nuvolosità in aumento nel pomeriggio con possibili deboli piogge, temperature fino a 27°C.
BIELLA – Dopo diversi giorni caratterizzati da tempo stabile e temperature gradevoli, il Biellese si prepara ad affrontare una giornata leggermente più dinamica. Le previsioni per martedì 9 giugno 2026 indicano infatti una situazione inizialmente tranquilla, ma con nuvolosità in progressivo aumento nel corso del pomeriggio e la possibilità di qualche debole precipitazione. Si tratterà comunque di fenomeni limitati e di breve durata, all’interno di un contesto atmosferico che resterà nel complesso favorevole.
Mattino: sole e clima piacevole
Le prime ore della giornata vedranno cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili su Biella e sulle vallate circostanti. La temperatura minima si attesterà intorno ai 19°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud-Est. Il clima sarà gradevole e ideale per gli spostamenti mattutini e le attività all’aperto.
Pomeriggio: aumentano le nubi e arrivano deboli piogge
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Secondo le previsioni sono possibili deboli piogge, con accumuli molto contenuti attorno a 0,6 millimetri. Si tratterà di fenomeni sporadici e localizzati che non comprometteranno in maniera significativa le attività quotidiane. Le temperature massime raggiungeranno i 27°C, mantenendo un clima comunque gradevole.
Sera: miglioramento e schiarite
Con il passare delle ore serali la situazione tenderà a migliorare rapidamente. Le eventuali precipitazioni residue si esauriranno lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. I venti continueranno a soffiare moderati da Sud-Est e il clima rimarrà mite anche dopo il tramonto. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3.615 metri, confermando la presenza di aria relativamente calda in quota.
Tendenza meteo Biella
- Mercoledì 10 giugno: sarà una giornata più variabile con possibilità di ulteriori piogge sparse e qualche momento instabile;
- Giovedì 11 giugno: è atteso un deciso miglioramento con cieli prevalentemente soleggiati e temperature in lieve aumento;
- Venerdì 12 giugno: il sole tornerà protagonista su gran parte del Biellese grazie al consolidamento dell’alta pressione.
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