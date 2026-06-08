BIELLA – Dopo diversi giorni caratterizzati da tempo stabile e temperature gradevoli, il Biellese si prepara ad affrontare una giornata leggermente più dinamica. Le previsioni per martedì 9 giugno 2026 indicano infatti una situazione inizialmente tranquilla, ma con nuvolosità in progressivo aumento nel corso del pomeriggio e la possibilità di qualche debole precipitazione. Si tratterà comunque di fenomeni limitati e di breve durata, all’interno di un contesto atmosferico che resterà nel complesso favorevole.

Mattino: sole e clima piacevole

Le prime ore della giornata vedranno cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili su Biella e sulle vallate circostanti. La temperatura minima si attesterà intorno ai 19°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud-Est. Il clima sarà gradevole e ideale per gli spostamenti mattutini e le attività all’aperto.

Pomeriggio: aumentano le nubi e arrivano deboli piogge

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Secondo le previsioni sono possibili deboli piogge, con accumuli molto contenuti attorno a 0,6 millimetri. Si tratterà di fenomeni sporadici e localizzati che non comprometteranno in maniera significativa le attività quotidiane. Le temperature massime raggiungeranno i 27°C, mantenendo un clima comunque gradevole.

Sera: miglioramento e schiarite

Con il passare delle ore serali la situazione tenderà a migliorare rapidamente. Le eventuali precipitazioni residue si esauriranno lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. I venti continueranno a soffiare moderati da Sud-Est e il clima rimarrà mite anche dopo il tramonto. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3.615 metri, confermando la presenza di aria relativamente calda in quota.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 10 giugno: sarà una giornata più variabile con possibilità di ulteriori piogge sparse e qualche momento instabile;

sarà una giornata più variabile con possibilità di ulteriori piogge sparse e qualche momento instabile; Giovedì 11 giugno: è atteso un deciso miglioramento con cieli prevalentemente soleggiati e temperature in lieve aumento;

è atteso un deciso miglioramento con cieli prevalentemente soleggiati e temperature in lieve aumento; Venerdì 12 giugno: il sole tornerà protagonista su gran parte del Biellese grazie al consolidamento dell’alta pressione.

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