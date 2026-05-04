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La prima settimana di maggio si apre con il maltempo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio
La prima settimana di maggio si apre con il maltempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La prima settimana di maggio si apre con il maltempo
Nella notte il cielo si presenta coperto. Le temperature si attestano intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La velocità del vento è moderata, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.
Durante la mattina, la situazione meteorologica rimane invariata, con un cielo coperto e temperature che salgono gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si mantiene elevata, attorno al 47%, mentre il vento continua a soffiare da Sud, con una velocità che può arrivare fino a 16 km/h.
Nel pomeriggio, le temperature cominciano a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Il cielo coperto persiste e la probabilità di pioggia aumenta, specialmente verso le ore serali. La velocità del vento può raggiungere punte di 24 km/h, con direzione variabile.
La sera porta un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scendono ulteriormente, raggiungendo circa 13°C. L’umidità sale, arrivando a valori intorno all’83%, e la velocità del vento si riduce, mantenendosi comunque attorno ai 8 km/h.
In sintesi, nel Biellese si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto, temperature variabili e l’arrivo di piogge leggere alla sera.
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