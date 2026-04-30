BIELLA – Anche su Biella il 1° maggio 2026 sarà caratterizzato da condizioni meteo eccellenti, con un ritorno deciso del sole e dell’alta pressione. Dopo le recenti fasi più instabili, il quadro atmosferico si stabilizza offrendo una giornata perfetta per attività all’aperto, escursioni e momenti di svago.

Mattino: cielo sereno e temperature fresche

La mattinata inizierà con cieli completamente sereni o poco nuvolosi, in un contesto di aria fresca con minima di 9°C. I venti saranno deboli da Sudest, contribuendo a mantenere un clima asciutto e piacevole. L’avvio della giornata sarà ideale per attività sportive o passeggiate.

Pomeriggio: sole pieno e clima mite

Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza ostacoli, accompagnato da un aumento delle temperature fino a una massima di 18°C. Il clima sarà mite e gradevole, perfettamente in linea con la stagione primaverile. I venti si manterranno moderati da Sud-Sudest, senza particolari disturbi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3073 metri, segnale di stabilità anche in quota.

Sera: condizioni serene e atmosfera tranquilla

La serata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi, senza alcuna minaccia di precipitazioni. Il contesto sarà ideale per iniziative serali e momenti conviviali all’aperto. Anche in questo caso, nessuna allerta meteo è prevista. Su tutto il Piemonte si consolida un campo anticiclonico che garantisce tempo stabile e soleggiato. Le nubi residue saranno sporadiche e senza fenomeni associati, lasciando spazio a un clima primaverile pienamente godibile.

Tendenza meteo Biella

Sabato 2 maggio: condizioni ancora soleggiate e stabili, con clima piacevole;

condizioni ancora soleggiate e stabili, con clima piacevole; Domenica 3 maggio: comparsa di velature sparse, ma senza piogge;

comparsa di velature sparse, ma senza piogge; Lunedì 4 maggio: ancora velature e cielo a tratti offuscato, ma tempo nel complesso asciutto.

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