Le nuvole restano, ma in serata torna il bel tempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 30 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Le nuvole restano, ma in serata torna il bel tempo

Nella notte il Biellese fa registrare condizioni di cielo coperto con nubi sparse. La temperatura si attesta intorno ai +12,2°C, mentre la temperatura percepita è leggermente inferiore, a +11,9°C. La velocità del vento varia tra i 13,9 km/h e i 19,7 km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est. L’umidità si mantiene alta, intorno al 92%.

Durante la mattina, il cielo rimane prevalentemente coperto, con una temperatura che raggiunge i +13,8°C entro le 11. La velocità del vento aumenta, toccando i 26,5 km/h. L’umidità si riduce progressivamente, scendendo al 64% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il meteo continuaà a mostrare un cielo coperto. Le temperature si stabilizzano intorno ai +16,7°C alle 13, per poi scendere leggermente a +14,6°C alle 17. Anche in questo intervallo, il vento rimane moderato, con raffiche che raggiungono i 24,2 km/h.

Infine, nella sera, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scende fino a +8,3°C, con una velocità del vento che diminuisce a circa 8,1 km/h. L’umidità si mantiene attorno all’83%, garantendo una serata fresca e gradevole.

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