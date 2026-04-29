Delitti e Castighi – La notte in cui fu ucciso Augusto Festa Bianchet

I biellesi non hanno dimenticato Augusto Festa Bianchet, come ha dimostrato la sala gremita del Galileo, in occasione della serata dedicata a raccontare e approfondire la notte in cui fu ucciso il più famoso senzatetto di Biella.

La notte in cui fu ucciso Augusto Festa Bianchet

Nel locale di via Galilei è stata registrata live l’ultima puntata speciale del podcast di cronaca nera “Delitti e Castighi”, scritto da Mauro Zola per Associazione Biella 3.0 e giornale La Provincia di Biella.it. Una decisione, quella di registrare dal vivo, nata proprio dalla consapevolezza che non sarebbe stata una puntata qualunque, trattandosi di una delle pagine più terribili e brutali della storia recente di questa città.

Massimiliano Gaggino, Sofia Parola e lo stesso Zola hanno dato voce al testo scritto dal giornalista, accompagnati dalle note del musicista Zaccaria Roj. Altrettanto prezioso il contributo fornito dell’ex sindaco Gianluca Susta, che è salito sul palco e ha riletto il duro intervento pubblicato sui giornali all’indomani della morte di Augusto, quando ricordò che «oggi si depongono fiori, si accendono lumini, si organizzano marce; ieri “l’uomo selvatico del 2000” veniva insultato, sbeffeggiato, deriso, umiliato».

In chiusura, infine, l’omaggio in piemontese di Gianmaria Mello Rella, con un testo scritto all’epoca con l’aiuto di un’altra figura difficile da dimenticare, quella di Tavo Burat.

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