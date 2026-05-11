BIELLA – Dopo diversi giorni caratterizzati da instabilità e passaggi nuvolosi, su Biella torna finalmente una giornata dal sapore pienamente primaverile. Le previsioni meteo per domani, martedì 12 maggio 2026, indicano infatti tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza totale di precipitazioni su tutto il territorio biellese. L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Nord Ovest e garantirà condizioni favorevoli per gran parte della giornata, con temperature miti e ventilazione moderata. Un quadro ideale per attività all’aperto, passeggiate in città o escursioni nelle aree collinari e montane della provincia. Secondo i dati previsionali, la temperatura massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima si fermerà intorno agli 11°C. Lo zero termico salirà fino a quota 2449 metri, segnale di una massa d’aria decisamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Mattino: cielo sereno e aria fresca all’alba

La giornata di martedì si aprirà con ampie schiarite e cieli completamente sereni su Biella e sulle principali località della provincia. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un clima fresco ma piacevole, tipico delle mattine di maggio, con temperature comprese tra gli 11 e i 13 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida. La visibilità sarà ottima anche lungo le vallate alpine e prealpine, dove il sole dominerà la scena sin dalle prime ore del giorno.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature miti

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con soltanto qualche innocuo addensamento sulle aree montuose più interne. In città e sulle pianure il sole continuerà invece a splendere senza particolari disturbi. Le temperature raggiungeranno valori gradevoli, con punte attorno ai 18°C, favorendo una sensazione climatica particolarmente confortevole. I venti tenderanno gradualmente a ruotare da Sudest, mantenendosi comunque moderati.

Sera: clima tranquillo e cieli poco nuvolosi

Anche in serata il quadro meteorologico resterà positivo. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni e temperature in lenta diminuzione dopo il tramonto. Il clima si manterrà generalmente mite, mentre i venti tenderanno a perdere intensità nel corso della notte. Le condizioni atmosferiche resteranno dunque stabili fino alle prime ore di mercoledì.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 13 maggio: la giornata di mercoledì dovrebbe proseguire sulla scia della stabilità, con tempo prevalentemente soleggiato e temperature in lieve aumento. Clima gradevole e precipitazioni assenti su gran parte della provincia;

la giornata di mercoledì dovrebbe proseguire sulla scia della stabilità, con tempo prevalentemente soleggiato e temperature in lieve aumento. Clima gradevole e precipitazioni assenti su gran parte della provincia; Giovedì 14 maggio: da giovedì è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con condizioni più variabili soprattutto dal pomeriggio. Possibili deboli piogge sparse, al momento comunque di breve durata e poco intense;

da giovedì è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con condizioni più variabili soprattutto dal pomeriggio. Possibili deboli piogge sparse, al momento comunque di breve durata e poco intense; Venerdì 15 maggio: venerdì il tempo dovrebbe mantenersi instabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Non si escludono piovaschi leggeri intermittenti, specie nelle aree montane e pedemontane.

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